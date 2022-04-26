لايف.. شخص يذبح مواطن بمركز إسنا في الأقصر بسبب خلافات ثأرية منذ 7 سنوات

الأقصر - أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلاله تفاصيل جريمة مروعة شهدتها مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتخلص شاب من أحد أقاربه ذبحاً في قرية حاجر كومير، وذلك فى تجدد خلافات ثأرية وعائلية بينهم، حيث قام المجنى عليه منذ 7 سنوات بقتل والد الجانى، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بمصرع "ر.ص" 45 سنة ذبحاً بجوار منزله فى قرية حاجر كومير، وذلك على يد "ه.ع" 26 سنة، والذي قرر التخلص من المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما.