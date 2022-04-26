اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:34 م
أكرم القصاص
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لافروف: من السابق لأوانه الحديث عن وسطاء في المفاوضات مع كييف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:26 م
لافروف: من السابق لأوانه الحديث عن وسطاء في المفاوضات مع كييف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من السابق لأوانه الحديث عن وسطاء في المفاوضات بين موسكو وكييف.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في موسكو، اليوم الثلاثاء:"نحن مستعدون للمفاوضات في حال توفرت اقتراحات مثيرة للاهتمام، وسنكون مستعدين للاستماع إلي مثل هذه المقترحات". وأضاف لافروف :" أن الحديث عن وسطاء في هذه المرحلة، برأيي، أمر من السابق لأوانه ". 
ومن جانبه، أقترح الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في مشكلة الممرات الإنسانية. 
قال جوتيريش: "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، وهذا يتطلب تحقيقا مستقلا". 
وأضاف:"هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي واحترام تمرير المساعدات للمدنيين".


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