قرية الشهامة بأسوان تتحول لـ"جنة" بمشروعات حياة كريمة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" ألبوماً مصوراً للمشروعات التى تم إنجازها على أرض الواقع فى قرية الشهامة بمنطقة وادى الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وأكد خالد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان، أن قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة، تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بلغت نحو 17 مشروعاً، وتم الانتهاء من 5 مشروعات منهم بنسبة 100%.

وأشار "بكرى" لـ"اليوم السابع"، إلى أن المشروعات هى: صرح طبى كبير ورفع كفاءة وتطوير مجمع المدارس بالقرية ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجى" ومشروع إحلال وتجديد مكتب البريد ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جار العمل فيها وتنفيذها بمعدلات عالية.

وأوضح رئيس قروى وادى الصعايدة، بأن مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة، وكذا تنفيذ أعمال الامتداد للمناطق المحرومة، وجارى استكمال الوصلات المنزلية بنسبة تنفيذ 98 % ، وهو الذى تواكب مع العمل فى شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة بنسبة تنفيذ 40 %، وبالتوازى مع ذلك جارى إنشاء مركز الشباب بالقرية وهو عبارة عن مبنى إدارى وملعب خماسى وسور وذلك بنسبة تنفيذ 35 %.



إحلال-وتجديد-المدارس



أحواض-المجمع



المجمع-من-الداخل



المركز-التكنولوجى-من-الداخل



الوحدة-الصحية-بالقرية-(1)



الوحدة-الصحية-بالقرية-(2)



الوحدة-الصحية-بالقرية-(3)



الوحدة-الصحية-بالقرية-(4)



الوحدة-الصحية-بالقرية-(5)



إنشاء-مركز-شباب



تجديد-المدارس



تطوير-المدارس_1



تطوير-مدرسة-الشهامة



تغير-واقع-القرية



حمامات-جديدة



حياة-كريمة



حياة-كريمة-تغير-واقع-القرية



حياة-كريمة-فى-المدارس



داخل-مجمع-الخدمات



فناء-المدرسة



مجمع-الخدمات-الحكومية



مجمع-الخدمات-من-الداخل



مجمع-المصالح_1



مجمع-زراعى_1



مدارس



مشروعات-تحيا-مصر



مشروعات-صرف-صحى



مكتب-بريد