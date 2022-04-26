ضبط 700 كيلو دقيق مدعم بجوار مسجد بالشرقية قبل تهريبها للسوق السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرى مدريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا الدائري من ضبط عدد ( 11 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم مهربة مغطاة بغطاء من القماش مخزنة بالقرب من أحد المساجد، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 550 ) كيلوجرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5408 لسنة 2022 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.



كما تمكنت الحملة من ضبط عدد ( 3 ) شكائر دقيق بلدي مدعم مجمعة في أحد المخابز البلدية الكائنة بمدينة ههيا بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها ( 150 ) كيلوجرام ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5809 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر، كما تم ضبط أحد المخابز البلدية الكائنة بمدينة ههيا متلبسا بالتصرف في عدد ( 3 ) شكائر دقيق بلدي مدعم ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 150 ) كيلوجرام، وتحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة اللازم كما تم ضبط أحدالمخابز البلدية الكائنة بقرية العدوة متلبسا بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ( 9 ) جرامات للرغيف الواحد، وتحرير عن ذلك محضر إثبات الحالة اللازم .