ضبط 157 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 87597 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 157 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهما في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.

كما تمكنت القوات في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 87597 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 179 قضية، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 24 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهما.

كما تم ضبط 306 دراجات نارية مخالفة فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21427 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، و17 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهم ل9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7253 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.