شكوى من تسريب مياه المجارى إلى منزل فى قرية منشاة عباس بكفرالشيخ.. ومسئول يرد

أرسل القارئ شريف سعد، شكوى من تسريب مياه المجارى من الفرع الرئيسى إلى منزلة فى قرية منشأة عباس بمركز سيدي سالم التابعة لمحافظة كفرالشيخ وتسريبها على جدران المنزل، إلى أن أصبح معرض للهدم، وفقا لشكواه.
وأضاف القارئ شريف، عبر رسالته إلى خدمة صحافة المواطن، قائلاً: " يوجد صرف عشوائى، ترتب عليه تسريب مياه الصرف على منزلى من الخط العمومى حتى تعرض للهدم".
وناشد القارئ المسئولين فى محافظة كفرالشيخ ، بضرورة إصلاح خط الصرف الصخى وسرعة نجدته حتى لا يتم تصدع منزله، ويتعرض للهدم.
وقال شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، أن قرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدي سالم ، بها خط رئيسي للصرف يحدث به انسداد يوميا من أثر مشروع الصرف الجاري انشاءه، وتقوم الوحده يوميا بتسليك خفض المنسوب بجميع شوارع القريه، وليس الشارع الخاص بصاحب الشكوى فقط.
وأضاف هيكل، ستتم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لوضع حل لهذا الانسداد والتسريب حتى يتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الجاري انشاءه بالقرية.
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