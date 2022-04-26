وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الوثيقة وقعها كل من مدير سياسة كوريا الشمالية بالدفاع الكورية جو يونغ-جيون، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء والدفاع الصاروخي جون دي-هيل، خلال جلسة لمجموعة عمل التعاون الفضائي (SCWG) في واشنطن.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول مجال الفضاء، ورعاية خبراء الفضاء من خلال التدريب، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للعمليات الفضائية المشتركة.

وكانت سول قد اقترحت في الدورة الرابعة عشر لمجموعة العمل "SCWG" في فبراير 2020، للمرة الأولى توقيع وثيقة سياسة الفضاء، وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه منذ ذلك الحين، وضع الجانبان التفاصيل قبل التوقيع عليها في نهاية المطاف هذا الأسبوع.