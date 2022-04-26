زيادة بنسبة 18%.. أرقام هامة بإيرادات الهيئات الاقتصادية فى موازنة 20/21

كتب أمين صالح

ذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جملة الإيرادات التى حققتها الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 20/21 نحو تريليون و271 مليار و724 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام المالى 19/20.

ونرصد فيما يلى، عددا من الأرقام المهمة عن إيرادات الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 2020/2021:

1- جملة الإيرادات التى حققتها الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 20/21 نحو تريليون و271 مليار و724 مليون جنيه.

2- جاءت الهيئة العامة المصرية للبترول فى مركز الصدارة، حيث حققت ايرادات بلغت 507 مليارات و759 مليون جنيه.

3- جاءت في المركز الثانى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قيمة بلغت 357 مليارا و983 مليون جنيه.

4- حلت هيئة قناة السويس ثالثا بنحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه.

5- 36 هيئة اقتصادية من بين 53 هيئة حققت صافى ربح يقدر بـ 95 مليارا و75 مليون جنيه بزيادة قدرها 11مليارا و459 مليونا عما تحقق من ربح فى عام 19/20 .

6- من ضمن الهيئات التى حققت ربح "هيئة قناة السويس"، حيث حققت ربح يقدر بـ 47 مليارا و80 مليون جنيه.

7- بلغ صافى ربح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل 15 مليارا و121 مليون جنيه.

8- حققت هيئة المجتمعات العمرانية ربح يقدر ب 5 مليارات و172 مليون جنيه.

9- حققت الهيئة العامة للتأمين الصحى صافى ربح يقدر ب 5 مليارات و492 مليون جنيه.

10- حققت الهيئة المصرية العام للبترول صافى ربح يقدر ب 3 مليارات و397 مليون جنيه.

11- حقق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نحو 4 مليارات و737 مليون جنيه ربح.

12- الهيئة القومية للبريد حققت ربح بقيمة 3 مليارات و 182 مليون جنيه.