اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

زيادة بنسبة 18%.. أرقام هامة بإيرادات الهيئات الاقتصادية فى موازنة 20/21

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:00 ص
زيادة بنسبة 18%.. أرقام هامة بإيرادات الهيئات الاقتصادية فى موازنة 20/21 مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جملة الإيرادات التى حققتها الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 20/21  نحو تريليون و271 مليار و724 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام المالى 19/20.

ونرصد فيما يلى، عددا من الأرقام المهمة عن إيرادات الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 2020/2021:

1- جملة الإيرادات التى حققتها الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 20/21  نحو تريليون و271 مليار و724 مليون جنيه.

2- جاءت الهيئة العامة المصرية للبترول فى مركز الصدارة، حيث حققت ايرادات بلغت 507 مليارات و759 مليون جنيه.

3- جاءت في المركز الثانى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قيمة بلغت 357 مليارا و983 مليون جنيه.

4- حلت هيئة قناة السويس ثالثا بنحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه.

5- 36 هيئة اقتصادية من بين 53 هيئة حققت صافى ربح يقدر بـ 95 مليارا و75 مليون جنيه بزيادة قدرها 11مليارا و459 مليونا عما تحقق من ربح فى عام 19/20 .

6- من ضمن الهيئات التى حققت ربح "هيئة قناة السويس"، حيث حققت ربح يقدر بـ 47 مليارا و80 مليون جنيه.

7- بلغ صافى ربح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل 15 مليارا و121 مليون جنيه.

8- حققت هيئة المجتمعات العمرانية ربح يقدر ب 5 مليارات و172 مليون جنيه.

9- حققت الهيئة العامة للتأمين الصحى صافى ربح يقدر ب 5 مليارات و492 مليون جنيه.

10- حققت الهيئة المصرية العام للبترول صافى ربح يقدر ب 3 مليارات و397 مليون جنيه.

11- حقق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نحو 4 مليارات و737 مليون جنيه ربح.

12- الهيئة القومية للبريد حققت ربح بقيمة 3 مليارات و 182 مليون جنيه.


مجلس النواب

الهيئات الاقتصاديه

البرلمان

الهيئه العامه للتامين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة