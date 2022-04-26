اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: نسعى لمنع وقوع صراع عسكري كبير في العالم

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:00 ص
روسيا: نسعى لمنع وقوع صراع عسكري كبير في العالم الحرب الروسية الأوكرانية
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أكد يفجيني إيفانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تسعى الآن لمنع وقوع صراع عسكري كبير في العالم.
 
وقال إيفانوف - في تصريحات صحفية خلال اجتماع للجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد بشأن حماية سيادة الدولة ، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن "التوقف الحالي في العلاقات بين روسيا الاتحادية والغرب قد يكون مفيدا لإعادة الحسابات".
 
وأضاف: "تم طرد حوالي 400 دبلوماسي روسي من 28 دولة أغلبها أوروبية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي بولندا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا"، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد روسيا ستسبب مشاكل خطيرة في الدول التي تتبناها.
 
ولفت إلى أن حظر الدخول إلى روسيا ومصادرة الأصول في روسيا قد يكون ردا على الإجراءات غير الودية ضد موسكو.

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