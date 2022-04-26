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روسيا: النازيون الأوكرانيون يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:35 م
روسيا: النازيون الأوكرانيون يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون 90 مواطنا من 5 دول دروعا بشرية، و76 سفينة من 18 دولة في 7 موانئ أوكرانية، وفقا روسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 90 مواطنا أجنبيا من 5 دول رهائن ودروعا بشرية، متابعا: لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة في 7 موانئ أوكرانية هي خيرسون، نيقولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني وماريوبول، حيث لا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام المرتفع الذي أحدثه مسؤولو كييف في المياه للسفن بالخروج الآمن إلى عرض البحر.

 

ولفت رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إلى أنه لا يزال هناك خطر على الملاحة من انجراف الألغام الأوكرانية على طول ساحل دول البحر الأسود، موضحا أن روسيا تتخذ مجموعة كاملة من الإجراءات الشاملة لضمان الملاحة التجارية في البحر الأسود وبحر آزوف والبحر المتوسط.

 

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن القوات الروسية تفتح ممرا إنسانيا للخروج الآمن للسفن في اتجاه الجنوب الغربي يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وبطول 80 ميلا بحريا وعرض 3 أميال، كما تنقل معلومات مفصلة عن سير عمل الممر الإنساني البحري كل 15 دقيقة عبر الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي جدا باللغتين الإنجليزية والروسية، مؤكدا أن سلطات كييف لا تزال تتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن في مسألة الخروج الآمن للسفن الأجنبية.


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