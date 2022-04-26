اليوم السابع
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ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض لرغبتها فى الانفصال عنه بكرداسة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:16 م
ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض لرغبتها فى الانفصال عنه بكرداسة حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت ربة منزل اتهاما لزوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، لرغبتها في الانفصال عنه، واقامتها دعوى خلع ضده في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء بسلاح أبيض، وإصابتها بوجهها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
بسؤال المجني عليها اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، وإصابتها بوجهها، بسبب خلافات أسرية، ورغبتها في الانفصال عنه، وإقامتها دعوى خلع ضده.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

خلافات أسرية

الاعتداء على زوجة

كرداسة

امن الجيزة

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