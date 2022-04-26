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دبلوماسى روسى: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:44 ص
دبلوماسى روسى: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب : أحمد علوى

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أكد القنصل الروسي في ولاية هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف، أن هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسية، وتبحث عن أفضل الطرق للعمل في ظل العقوبات.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن زاخاروف، "إنه بالنسبة لعمل القنصلية العامة في الظروف الحالية، فنحن نعمل كالمعتاد رغم الضغوط النفسية وحظر الحسابات المصرفية".

وأكد أن القنصلية الروسية في هيوستن تتلقى تهديدات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحًا أن الشركات التجارية الأمريكية المرتبطة بروسيا لا تريد أن تفقد السوق الروسية وتدرس الآن الخيارات الأفضل للعمل في ظل العقوبات.

وأشار إلى أن "الشركات التجارية في الولايات المتحدة التي لديها ارتباط وأعمال مع روسيا، لا تريد أن تفقد سوقًا واعدة وواسعة، لكنهم الآن قرروا التوقف، يريدون أن يفهموا مدى واقعية العمل تحت العقوبات، وأفضل خيارات العمل".

 


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