اليوم السابع
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خيط الجريمة.. "الدم بقى مايه".. قتل شقيقيه بسبب خلافات الميراث فى الوراق

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:00 م
خيط الجريمة.. "الدم بقى مايه".. قتل شقيقيه بسبب خلافات الميراث فى الوراق حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

 

شهدت منطقة الوراق جريمة قتل بشعة، حيث أقدم موظف على قتل شقيقيه بإطلاق النار عليهما، بمنطقة الوراق في الجيزة وأصاب آخر، بسبب الخلاف على الميراث.

 

وكشفت التحريات أن خلافات متعلقة بالميراث، وراء ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن موظف أطلق النار على شقيقيه مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

 

تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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