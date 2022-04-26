ثقافة أسوان يقدم عروض مسرحية ضمن "ليالى رمضان" بالمسرح الصيفى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت قاعة كبار الزوار بمسرح فوزى فوزى بفرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، انطلاق أولى ليالي عرض مسرحية "المصحة" للمخرج إيهاب زكريا ياسين، والمقام في الفترة من ٢٥ إبريل حتى ١ مايو ٢٠٢٢، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.



جانب من العرض المسرحى

والمصحة عرض غرفة، سينوغرافيا فراج محسب، ألحان نصر الدين أحمد، مخرج منفذ أحمد عبد الرحمن، تنفيذ ديكور حسن رجب، تنفيذ ملابس هالة عبد الوهاب، مكياج آلاء هشام، تأليف أحمد سمير.



جانب من العرض المسرحى

تدور أحداث العرض داخل غرفة عزل فى مصحة بها مجموعة من الأشخاص المرضى ويتم ممارسة العنف عليهم من قبل مدير المصحة، وفى نهاية العرض يكتشف أن هؤلاء الأشخاص كلهم شخص واحد موجود داخل غرفة العزل، وأنها كانت نتيجة هلاوس "انفصام فى الشخصية" لصدمة حدثت له، وأن حبيبته كانت موجودة فى هذا المكان وتم الاعتداء عليها، وهو جاء هذا المكان للبحث عن الحقيقة حتى يعرف الدكتور أنه يريد أن يكشف سره، فيبدأ فى التخلص منه فيتمرد عليه المريض.



جانب من العرض المسرحى

والعرض تمثيل فرقة قصر ثقافة العقاد "أحمد عبد الرحمن، جمال عبد الناصر، الحسين محمد، محمود أحمد، محمد مصطفى، علا رجب، كاميليا عبد الصمد، حفصة عمر، محمد جمال، محمد عبد المنعم، ابانوب زكريا، هيثم محمد، محمود محمد، أحمد طارق، أية عبد الهادى، أمنية حمدى، بسملة عمر، الحسن محمد، يوسف حجاج، أحمد كمال".



جانب من العرض المسرحى



جانب من العرض المسرحى