اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:34 ص
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تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية عطف حيدر بالمنيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:00 ص
تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية عطف حيدر بالمنيا مشروعات حياة كريمة
المنيا-حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع عدد من المعلومات حول مشروعات حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وتشمل المبادرة 5مراكز بمحافظة المنيا  وهى ديرمواس، ملوى، ابوقرقاص،  مغاغة، العدوة  وتتضمن 192 قرية الى جانب 757 تابعا.

بين تلك القرى قرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتشهد تطويرا كبيرا من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها

1- مشروع انشاء الصرف الصحي لشبكات الانحدار بقرية عطف حيدر

2- مشروع انشاء الصرف الصحي لشبكات الانحدار بقرية  زاوية برمشا

3- مشروع وحدة تضامن اجتماعي لخدمة المواطنين  بقرية الجهاد

وتعد الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر أحد أكبر القرى بالمحافظة ويجرى فيها تنفذ، الكثير من المشروعات وذلك ضمن حياة كريمة.

 

 


قرية عطف حيدر

مشروعات حياة كريمة

المبادره الرئاسيه

محافظه المنيا

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