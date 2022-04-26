تعرف على مستجدات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" فى مدينة الشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

واصلت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التقدم فى نسب التنفيذ بمختلف القطاعات فى قرى الوحدات المحلية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث جرى صب قواعد وحدة التضامن بزاواية البقلي، واستمرت أعمال تشطيب المركز الطبي، ومركز الشباب، والمجمع التنموي، والزراعى بدنشواي، والانتهاء من صب غرفة محبس الدخول وبئر الاستعدال للخط الرئيس بمحطة رفع الصرف الصحى بدنشواي، وحفر الخط الرئيس أمام محطة الرفع.

كما استمرت أعمال رفع كفاءة مدرسة الشهيد إسلام منجود بدر الابتدائية، وملعب ومركز الشباب بإبشادي، وفى زاوية الناعورة تواصلت الأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية، حيث جرى صب الطابق الثانى علوي، كما تواصلت تشطيبات الوحدة الصحية بجزيرة الحجر، وتشطيبات مدرسة نادر الإعدادية المشتركة.

ومن جانبه وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورصد المعوقات بها أولاً بأول للعمل على حلها لدفع نسب التنفيذ بها، مشدداً على توثيق المتابعات يومياً.