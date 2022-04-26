تسليم أطفال زوجة لقت مصرعها بالإسماعيلية لجدتهم

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة فايد بمحافظة الإسماعيلية، تسليم أولاد الزوجة التي لقت مصرعها علي يد زوجها،وهي حامل في الشهر السادس بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، إلي جدتهم بعد إلقاء القبض على الزوج المتهم.

كانت قد صرحت أمس النيابة العامة، بدفن جثة زوجة لقت مصرعها وهي حامل في الشهر السادس، بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وقررت نيابة فايد بالإسماعيلية، حبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، عقب هروبه لمدة 3 أيام بعد اكتشاف الواقعة.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، في إلقاء القبض على الزوج المتهم بعد 3 أيام من اكتشاف الجريمة، وبعد 5 أيام من ارتكابه الواقعة، التي تم اكتشافها بعد يومين من وقوعها.

وقال مصدر أمني، إن الزوج المتهم يدعي "أحمد .ط" 27، عامًا، مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، ولقت الزوجة مصرعها علي يد زوجها نتيجة الضرب المبرح، بعصا خشبية علي جسمها.