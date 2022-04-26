تايمز: فوضى فى إصدار جوازات السفر تهدد بتعطيل العطلات الصيفية لملايين البريطانيين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن العطلات الصيفية لملايين من البريطانيين فى خطر لسبب التأخر الهائل فى إصدار جوازات السفر، بحسب ما حذرت الحكومة البريطانية مع حثها الناس على تقديم طلبات الحصول على جوازات السفر فى أسرع وقت ممكن.

وقالت الحكومة إنه كان هناك صعودا غير مسبوق فى الطلب بعد رفع قيود كورونا لأن خمسة مليون شخص قد أجلوا تجديد جوازات السفر الخاصة بهم خلال الوباء.

وبموجب قواعد السفر الأوروبية بعد بريكست، فإن على البريطانيين أن يحصلوا على تأشيرة بقاء صالحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهو ما يهدد بفرض مزيد من الضغوط على النظام.

وأخبر نواب مجلس العموم أمس، الاثنين، أن الهدف الجديد الذى يستغر 10 أسابيع للتعامل مع طلبات جوازات السفر قد تم خرقه مرارا، واتهموا مكتب الجوازات بالإشراف على ما وصفوه بالفوضى المطلقة.

وقالوا إن الناخبين اضطروا لإلغاء عطلاتهم أو تفويت جنازات وإعادة ترتيب الرحلات. وفى إحدى الحالات، كانت الأم التى قدمت طلبا لابنتها لا تزال تنتظر بعد خمسة أشهر. ومن المقرر أن يذهبوا فى عطلة الأسبوع المقبل.

وقال وزير الهجرة البريطانى، كيفين فوستر، إنهم ينصحون الناس بأن هذه زيادة غير مسبوقة تقريبا فى الطلب، ولو كان الناس يخططون للسفر هذا الصيف، فإنهم ينصحونهم بالتقدم للحصول على جوازات سفر فى أسرع وقت ممكن.

وهناك أيضا مخاوف بشأن الإلغاء الروتينى لرحلات الطيران، وقال جرانت شابس، وزير النقل، لردايو التايمز إن شركات الطيران كان لديها طلب أقل من القدر، وقال إنهم سيجرون منافشات معهم هذا الأسبوع. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تستعيد شركات الطيران الموثوقية مرة أخرى فى النظام قبل ذروة موسم الصيف، ليس فقط من أجل أعمالهم، ولكن أيضا لتجنب تعطيل العطلات.

وقد ألقت شركات الطيران والمطارات باللوم فى تلك الزيادة على غياب الموظفين المرتبط بكورورنا، وأيضا معاناتها لتوظيف عاملين، بسبب الإلغاءات.