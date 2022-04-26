اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:55 ص
أكرم القصاص
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بلينكن يناقش نتائج زيارته إلى كييف مع نظيره البولندي عبر الهاتف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:00 ص
بلينكن يناقش نتائج زيارته إلى كييف مع نظيره البولندي عبر الهاتف بلينكن
ا ش ا

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ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره البولندي، زبيجنيو راو، نتائج اجتماعه مع مسئولين أوكرانيين خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
 
وقالت وزارة الخارجية البولندية  في تغردة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إن الجانبين تناقشا عبر الهاتف، حيث تطرقا إلى العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
 
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنه من شأنها فتح سفارتها مجددًا بالعاصمة الأوكرانية /كييف/، بعد الزيارة التي أجراها بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى المدينة في وقت سابق اليوم، حيث وصلا هناك أمس في أول زيارة لمسئولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
 

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