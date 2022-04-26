اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:06 ص
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بث مباشر.. إصابة 14 شخص فى تصادم ميكروباص وأخرى نقل بطريق السباعية الزراعى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:22 ص
بث مباشر.. إصابة 14 شخص فى تصادم ميكروباص وأخرى نقل بطريق السباعية الزراعى تصادم ميكروباص - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلاله وقوع حادث مرورى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، باصطدام سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق السباعية الزراعى نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 14 مواطن بينهم 4 أطفال، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى إسنا التخصصى.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة إسنا، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق السباعية الزراعى نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أميرة.م.ع" 38 سنة، و"منى.م.ع" 54 سنة، و"هدى.م.ع" 58 سنة، و"رقية.س.ط" 53 سنة، مقيمين بالحكروب في أسوان، و"إيمان.م.م" 30 سنة، و"سيف.ه.م" 3 سنوات، و"زين.ه.م" 6 شهور، و"فريدة.ح.أ" عامين، و"فاطمة.ع.م" 39 سنة، مقيمين بالسيل في أسوان، و"عبد الدايم.ع" 25 سنة، و"رمضان.ف" 48 سنة، مقمين بالسباعية، و"أمير.ح.ر" 4 سنوات، و"عزة.ع.م" 40 سنة، و"محمود.ع" 41 سنة، مقيمين بالاسكندرية، وجاري فحصهم وعلاجهم داخل مستشفي إسنا التخصصي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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