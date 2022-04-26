المتهمون باختطاف طفل المنيا يعترفون: ساومنا والده على الأموال

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اعترف متهمون باختطاف طفل في المنيا لمساومة والده على الأموال، وذلك لعلمهم بوجود أموال بحوزته، حيث احتجزوا الطفل داخل منزل مستأجر، وطلبوا فدية من والده، إلا أن الشرطة داهمت المكان وحررت الطفل وضبطتهم.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بإختطاف أحد الأطفال وطلب فدية لإطلاق سراحه، وإعادة الطفل إلى أهليته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز) بقيام نجلى عمومته (بائعان ملابس ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) بإختطاف نجله (سن 8) لوجود خلافات مالية وعائلية بينهم ، وتلقيه إتصال هاتفـى من الهاتف الخاص بأحد المتهمين أخبره خلاله نجله المذكور أنه برفقتهما ، وأنهما يرغبان فى الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة المتهمين المذكورين بالإشتراك مع (مزارع ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حيث إتفقوا فيما بينهم على خطف المجنى عليه ومساومة والده للحصول على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية ، وإخفائه بمنزل مُستأجر خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، كما إستأجر أحد المتهمين سيارة وقاموا بإستدراج المجنى عليه وإصطحابه داخلها وإخفائه بالمنزل المشار إليه ، وعقب ذلك قاموا بالإتصال بوالده ومساومته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتحرير المختطف حال تواجدهم بالمنزل المشار إليه ، وبحوزتهم ("طبنجة- فرد محلى -سلاح أبيض "مطواة "- 3 هواتف محمولة " المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.