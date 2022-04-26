المتحدث باسم البنتاجون: التهديد الروسي بحرب نووية محتملة "غير بناء"

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن التهديد الروسي بحرب نووية محتملة يعد أمرًا "غير مفيد وغير بناء".



وقال كيربي - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء أثناء تواجده في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا - هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا هذا الخطاب التصعيدي منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفًا أنه "غير مفيد وغير بناء" وأنه ليس مؤشرًا على ما يجب أن تفعله قوة نووية مسؤولة في المجال العام بالحديث عن تهديد محتمل بحرب نووية.



وأضاف المتحدث باسم البنتاجون أن "الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا يجب خوضها"، وأردف قائلاً: "إنه ليس هناك سبب أن يصل الصراع الحالي في أوكرانيا لهذا المستوى على الإطلاق."



وبسؤاله عن تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبل قليل بأن أوكرانيا يمكنها الانتصار في الحرب وماذا يعني هذا الانتصار من وجهة نظره، أوضح كيربي أن الانتصار يمكن تعريفه بأن يتم احترام السيادة الأوكرانية بشكل كامل وعدم انتهاك وحدة أراضيها من قبل روسيا أو من قبل أي دولة أخرى، مؤكدا أن أوكرانيا يمكنها الانتصار وهي تؤمن بذلك وجميع الدول الـ40 المجتمعة اليوم في ألمانيا من أجل مناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية، تؤمن بقدرتها على ذلك أيضًا.



وأشار كيربي إلى أن المقاومة الأوكرانية هزمت الأهداف الاستراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف أو مدينة "تشيرنيهيف" أو أي مدينة أخرى في الشمال، كما أن القوات الروسية حققت "تقدما محدودا" في جنوب أوكرانيا، وهناك قتال نشط دائر في منطقة الدونباس شرقي البلاد.



وردًا على سؤال هل يعني الانتصار في الحرب أن يتم إخراج الجنود الروس من أوكرانيا بما في ذلك المناطق الانفصالية؟؛ قال كيربي إن الشخص المنوط بتحديد تعريف الانتصار في الحرب مع روسيا في نهاية المطاف هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكنه قال بنفسه إنه لا يرغب في وجود أي قوات روسية في أي جزء من الأراضي الأوكرانية.



وفيما يتعلق بما قاله وزير الدفاع الأمريكي أثناء زيارته لبولندا أمس إن هدف الولايات المتحدة هو رؤية روسيا ضعيفة عسكريا، قال كيربي إن وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على تصريحات الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، فروسيا تواصل عزل نفسها واقتصادها في حالة يرثى له وأنه تم استنزاف جيشها بأشكال عدة ولكن ليس بشكل كامل، فقد تكبدت ضحايا وخسائر خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا أصبحت أضعف كدولة وجيش الآن وتعمل على عزل نفسها أكثر، وأن "هدف الولايات المتحدة ألا تهدد روسيا جيرانها في المستقبل."



يشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعا نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا، لمناقشة الإحتياجات الأمنية الطويلة المدى لأوكرانيا