اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تستضيف مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:28 م
الكنيسة الأسقفية تستضيف مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا جانب من المؤتمر
كتب: محمد الأحمدى

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استضافت الكنيسة الأسقفية اليوم الثلاثاء، افتتاح مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا، حيث شاركت فيه كلية اللاهوت الأسقفية، والذى يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجارى.
 
فى بداية المؤتمر، رحب استيوارد بروكن منظم المؤتمر بجميع الكليات المشاركة والتي تمثل عدة دول هي مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا وكينيا، تلا ذلك جلسة تأمل في الكتاب المقدس. 
 
خلال فعاليات اليوم الأول قدم عمداء كليات اللاهوت عرضًا تقديميًا عن البرامج التعليمية لديهم والمواد الدراسية والتحديات التي واجهوها أثناء جائحة كورونا، بالإضافة للخطط المستقبلية و المشاريع والأحلام التي تطمح لها الكليات. 
 
فيما عرض الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية برامج كلية اللاهوت والخطوات التي تسعي لها الكلية للاعتماد، كما أعلن عن نية الكلية استحداث درجة دكتوراه في اللاهوت والخدمة الكنسية تضاف لدرجتي الماجستير والبكالريوس التي تمنحهما الكلية حاليًا، بالإضافة لبرامج كلية كبريانوس الأسقفية في تونس وكلية فريمينتوس الأسقفية في إثيوبيا.
 
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