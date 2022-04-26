القومى للمرأة بالأقصر يختتم حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة الفرع، عن ختام فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري"، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وبالتعاون مع وزاره الهجرة.

وتقول الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، أنه تم تنفيذ فعاليات الحملة بداية من يوم 20 أبريل الجارى داخل 5 قرى بالمحافظة، وهى القرى الأكثر إحتياجاً للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم خلال الفعاليات نقل رسائل الحملة والتى تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، والتى تصل إلي حد الموت غرقاً والتنوية عن وجودة طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج.

وجاءت فعاليات الحملة فى قرية الدير وبلغ عدد المستهدفين 2817 مستهدف، بينهم 978 سيدات و711 رجال و1128 أطفال، وفى قرية النمسا بلغ عدد المستهدفين 5065 مستهدف، بينهم 1753 سيدات و1118 رجال و2194 أطفال، وفى قرية أصفون بلغ عدد المستهدفين 2098 مستهدف، بينهم 622 سيدات و486 رجال و990 أطفال، وفى قرية النجوع بحرى بلغ عدد المستهدفين 1174 مستهدف، بينهم 779 سيدات و296 رجال و699 أطفال، وفى قرية أرمنت بالغرب بلغ عدد المستهدفين 4286 مستهدف، بينهم 1599 سيدات و920 رجال و1767 أطفال.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خلال حملة طرق الأبواب تحت شعار "مراكب النجاة شراعها مصري"، بلغ إجمالى عدد الزيارات 4900 زيارة، وتمت توعية عدد 16040 مستهدف مقسمين للشرائح الآتية:- (السيدات 5731 سيدة - الرجال 3531 رجل - الأطفال 6778 طفل)، وذلك بمشاركة عدد ( 98 ) رائدة من رائدات المجلس، حيث قمن بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن مخاطر الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر، والتي تصل لحد الموت غرقاً والتنويه عن وجود طرق شرعية ومتاحة لهجرة الشباب للعمل بالخارج، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.



القومى للمرأة بالأقصر يختتم حملة طرق الأبواب تحت شعار مراكب النجاة