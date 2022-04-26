القبض على متهم بقتل سائق بسبب الخلاف على ركن سيارة فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على متهم بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهما على ركن إحدى المركبات، مما أدى إلى مقتل أحدهما، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة، وقرر المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس سائق ملاكى 40 سنة، والمتهم بقتل سائق توك توك 38 سنه قبل الإفطار، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له في الميعاد.

كما تضمن قرار المحامي العام تكليف النيابة العامة بمركز بني مزار، باستكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة المجني عليه، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.

تلقت الاجهزة الامنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ببنى مزار، فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم، وأفادت التحريات الأولية بوقوع مشاجرة بسبب خلافات على ركن إحدى المركبات، قام على إثرها الطرف الأول بطعن الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى مصرعه.