اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:29 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ ملك هولندا بالعيد القومي ورئيس سيراليون بيوم الاستقلال

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:35 م
الرئيس السيسي يهنئ ملك هولندا بالعيد القومي ورئيس سيراليون بيوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فيليم ألكسندر ملك هولندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الرئيس، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سيراليون بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

العيد القومى لهولندا

سيراليون

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