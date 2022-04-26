وأضاف وانج - خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بحسب الموقع الرسمي لقناة "سى جى تى إن" التلفزيونية الصينية - أنه "يجب على جميع الأطراف أولا دعم الحوار والمفاوضات لمنع تصعيد الصراع وتجنب دفع أوروبا والعالم لثمن أكبر".

وأكد مجددا التزام الصين بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد أن تعهدت بيونج يانج بتعزيز قدراتها النووية خلال عرض عسكري أقيم الليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق نزع السلاح النووي وحل النزاعات من خلال الحوار والتشاور.

وأشار إلى أن الصين ستعزز الاتصالات والتنسيق مع الأطراف المعنية وتعزز بشكل مشترك التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قد أعلن خلال العرض العسكري عزمه على تعزيز القدرات النووية للدولة بأسرع وتيرة مع احتفال كوريا الشمالية بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

وشدد كيم على أن بيونج يانج ستجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت، محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود.