وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار وفقا لـ(وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية)، إن تلك الزيارة ستكون الزيارة الخارجية الأولى لشهباز شريف منذ تعيينه رئيساً للوزراء فى 11 أبريل الجارى.

وكان قد ترأس شريف أمس اجتماعا رفيع المستوى لاستعراض الأمور المتعلقة بزيارته للمملكة العربية السعودية، وأكد خلاله أن باكستان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بالعلاقات الأخوية.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف توجيهاته إلى السلطات المعنية لبذل المساعي الجادة لتعميق المزيد من الروابط الثنائية بين البلدين.