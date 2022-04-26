الحماية المدنية بالغربية تستجيب لاستغاثة مريضة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغاً يفيد استغاثة لنقل سيدة مريضة، وتعاني من مرض السمنة المفرطة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغ "نجلتها" وتم إنزال والدتها من مسكنها لصعوبة حركتها بمعرفة وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالغربية، وحملها لسيارة الإسعاف ومرافقتها للمستشفى لتلقى العلاج.

حيث أعربت المُبلغة عن بالغ شكرها وعظيم تقديرها وامتنانها لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها، وسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.