الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

كتب محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وتضمن قرار وزير التعليم العالى المنشور بالجريدة الرسمية عدد من الشروط الخاصة لتشكل لجان اختيار القيادات الجامعية وطريقة تشكيلها ومن هم الاعضاء وشروط الترشح لمنصب رئيس جامعة أو عميد كلية.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات استعرض خلال اجتماعه الأخير المنعقد يوم السبت الماضى بجامعة عين شمس القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة اختيار رؤساء جدد للجامعات التي شارفت مدة رؤسائها الحاليين على الانتهاء ( المنصورة، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، المنيا، أسيوط، الأقصر).