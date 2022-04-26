الجالية المصرية فى ميلانو تنظم حفل إفطار جماعى بحضور القنصل العام.. صور

فاطمة شوقى

نظمت الجالية المصرية فى ميلانو حفل إفطار جماعى حضره أكثر من 400 فرد وسط أجواء أسرية مبهجة لم تحدث منذ فترة طويلة، بسبب وباء كورونا، وحضره السفيرة منال عبد الدايم، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو، كما تم تنظيم يوم رياضى بحضور ممثلى الدبلوماسية المصرية.



الجالية المصرية فى ايطاليا

وتم تنظيم حفل إفطار جماعي حضره أكثر من 400 فرد، والذى فيه ألقت السفيرة المصرية كلمة للحضور تعبر عن سعادتها وسط هذا التجمع المصري، وقام المصور المصرى عصام فتح الله المقيم فى ميلانو بتصوير الحدثين.



الجالية المصرية فى ميلانو

حضر اليوم الرياضى القنصل أحمد عبد الآخر ، والمستشار ببلدية ميلانو فيليبو بارييريس .

وكانت القنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية نظمت حفل إفطار جماعى الأسبوع الماضى ضم أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بميلانو وبحضور السفيرة، منال عبد الدايم، وبعض من رموز الجالية المصرية بميلانو وشمال إيطاليا.



تجمع الجالية المصرية فى ميلانو فى افطار



حفل افطار الجالية المصرية