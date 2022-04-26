التعليم العالى: التقديم مباشر للجامعات الخاصة للطلاب العائدين من أوكرانيا

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الآلية الوحيده لتقديم الطلاب العائدين من أوكرانيا والناجحين فى اختبارات تحديد المستوى التى نظمتها جامعتى القاهرة وعين شمس هو التوجه والتقدم المباشر إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف الدكتور عادل عبدا لغفار فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك أماكن شاغرة للطلاب وتم إعلانها على موقع الجامعات الخاصة والأهلية وإتاحتها للطلاب للتقدم بها بعد النجاح وتحديد سنة الالتحاق من خلال اختبار تحديد المستوى .

وتابع المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، أن الوزارة فى تنسيق مستمر مع وزارة الهجرة وسيتم الإعلان عن فتح باب التقدم مرة أخرى أمام الطلاب الذين لم يستكملوا الستينات خلال الدفعة الأولى لإتاحة الباب والفرصة أمامهم لأداء اختبار تحديد المستوى مع الطلاب المتغيبين عن الاختبارات.