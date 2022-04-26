واشنطن (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى أن الإدارة الأمريكية مستمرة فى مراجعة العقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقالت ساكي -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عقوبات قد فرضت بالفعل على بعض المقربين من الرئيس الروسي ومن بينهم ابنته.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "لا أحد بمأمن من عقوباتنا وفرضنا بالفعل عقوبات على بوتين وعلى ابنته وأقرب المقربين منه وسنواصل مراجعة المزيد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، رأى أن ورسيا فشلت بالفعل في تحقيق أهدافها من العملية العسكرية ضد أوكرانيا والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي.

وقال بلينكين - في تصريحات صحفية أوردتها صحفية ذا هيل الأمريكية، "عندما يتعلق الأمر بأهداف الحرب الروسية، فإن روسيا تفشل وأوكرانيا تنجح"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للكرملين هو "إخضاع أوكرانيا" وسلب سيادتها واستقلالها، وأن روسيا فشلت في تحقيق تلك الأهداف.

وتابع : "روسيا سعت إلى تأكيد قوة جيشها واقتصادها، لكننا بالطبع نرى العكس تمامًا"، مؤكدًا أن روسيا فشلت في تقسيم الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبدلاً من ذلك قربت الأعضاء من الوحدة ضد روسيا يبدو الآن أن دولًا من خارج الناتو مثل السويد وفنلندا قد تصبح أعضاء.