وقالت ساكي -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عقوبات قد فرضت بالفعل على بعض المقربين من الرئيس الروسي ومن بينهم ابنته.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "لا أحد بمأمن من عقوباتنا وفرضنا بالفعل عقوبات على بوتين وعلى ابنته وأقرب المقربين منه وسنواصل مراجعة المزيد".