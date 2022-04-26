استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 29 ألفا و575 إصابة جديدة و146 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 مليونا و191 ألفا و323 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 162 ألفا و927 وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 4 آلاف و727 حالات إصابة و41 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و290 ألفا و895 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و976 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية عن تسجيل 2266 حالة وفاة، و131 ألفا و54 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي؛ ما رفع الوفيات خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 174 ألفا و144 شخص، وبلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و 994 ألفا و809 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة في البرتغال تسجيل 139 حالة وفاة، و60 ألفا و83 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت باكستان 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1527956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30369 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة القبرصية عن تسجيل 18 حالة وفاة، و6115 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1006 أشخاص، وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء 470 ألفا و319 حالات إصابة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 1896 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و42 ألفا و469 إصابة، كما سجلت 6 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و234 حالة وفاة.

وفي سويسرا، سجلت السلطات الصحية 2308 إصابات جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و602 ألفا و489 إصابة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 13 ألفا و836 حالة وفاة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 13 ألفا و984 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 28 مليونا و317 ألفا و915 إصابة، كما سجلت 196 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و541 حالة وفاة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 1223 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و514 ألفا و35 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و28 حالة وفاة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 1350 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و549 ألفا و327 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 57 ألفا و387 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 981 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و3 آلاف و343 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و969 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 196 إصابة دون وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و 102 ألف و164 إصابة، واستقرت حصيلة الوفيات عند 8525 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن 15 وفاة و5062 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و348 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و769 ألفا و927 إصابة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و773 حالة والوفيات عند 5649 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 19 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و521 إصابة بينما بلغت حصيلة الوفيات إلى 9707 حالات وفاة.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 2478 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و433 ألفًا و551 إصابة.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 213 ألفا و808 حالات والوفيات إلى 140 ألفًا و919 حالة وفاة.

وفي بروناي، سجلت وزارة الصحة 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141 ألفا و405 حالات والوفيات إلى 95 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2478 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و433 ألفا و551 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و507 حالات.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و962 ألفا و238 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6 آلاف و116 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و952 ألفا و602 إصابات، ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و127 حالة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و117 إصابة، وتسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6 آلاف و931 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 48 ألفا و431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 10 ملايين و571 ألفا و772 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 43 ألفا و21 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و456 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 896 ألفا و495 إصابة، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 649 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 904 آلاف و576 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 21 ألفا و908 حالات.

وفي أيسلندا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 185 ألفا و353 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 119 حالة.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 376 ألفا و897 إصابة، وسجلت السلطات الصحية حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و764 حالة.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 97 ألفا و287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 24 مليونا و323 ألفا و967 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، 244 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 135 ألفا و51 وفاة، وتعافى على مدار أمس، 240 ألف شخص، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 21 مليونا و665 ألفا و200 شخص.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 572 إصابة جديدة و30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 45 ألفا و43 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و163 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 8 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و770 إصابة، وتظل حصيلة الوفيات في البلاد ثابتة عند الـ11 ألفا و 951 حالة وفاة.

وفي بوتان، سجلت السلطات الصحية 464 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 58 ألفا و373 إصابات ويظل إجمالي الوفيات ثابت عند الـ20 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 704 إصابات جديدة و11 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و118 ألفا و526 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 15 ألفا و801 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1541 إصابة جديدة و3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 6 آلاف و 377 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6 ألاف و 585 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 259 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 91 ألفا و32 إصابة مؤكدة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 693 حالة وفاة.