اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:28 ص
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استقرار أسعار اللحوم في الأسواق.. والبقرى من 150 لـ 180 جنيها

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:00 ص
استقرار أسعار اللحوم في الأسواق.. والبقرى من 150 لـ 180 جنيها لحوم ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها في استقرار واضح في الأسواق بتعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات

 

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

 

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق

 

 

 

 


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