إطلاق نار فى روضة أطفال بأوليانوفسك ومقتل 4 أشخاص من بينهم مطلق النار

قُتل 4 أشخاص، الثلاثاء، في إطلاق نار بروضة أطفال في مدينة أوليانوفسك الروسية من بينهم مطلق النار، حسبما أفاد موقع العين الإخبارى فى شريط عاجل.

وكانت فى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن التفجيرين اللذين وقعا في قرية ماياك، أديا إلى تعطيل اثنين من أقوى هوائيات مركز الإذاعة، الذي يقوم بإعادة بث برامج الراديو الروسي، دون أن يصاب أحد من موظفي المركز أو سكان القرية بأذى.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض مقر وزارة أمن الدولة في عاصمة ترانسنيستريا تيراسبول لهجوم بقذائف "آر بي جي"، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.