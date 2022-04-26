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إصابة حفيدى محمد الحلو مدرب الأسود الراحل فى مشاجرة بالعجوزة والنيابة تحقق

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:52 ص
إصابة حفيدى محمد الحلو مدرب الأسود الراحل فى مشاجرة بالعجوزة والنيابة تحقق مشاجرة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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حرر أشرف ويوسف الحلو حفيدا مدرب الأسود الراحل محمد الحلو، محضر اتهما فيه كلا من "أ.ر"، و"ول.ر" مالكى مقهى بمنطقة العجوزة بالاعتداء عليهما، بالضرب بسبب خلافات بينهما، والتسبب فى إصابتهما بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.

وفتحت النيابة العامة تحقيق فى المحضر الذى حمل رقم 7609 سنة 2022 مع المتهم الأول "أ.ر"، بعدما وجهت له تهمة البلطجة واستعراض القوة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى.

وتبين من خلال التحريات، أنه أثناء تواجد المجنى عليهما على مقهى بدائرة قسم العجوزة، وقعت بينهما وبين مالكى المقهى مشادة كلامية، تطور الأمر لحد التشاجر الذى دفع المتهمين للاعتداء بالضرب على المجنى عليهما، بالأسلحة البيضاء، وإصابتهما بإصابات بالغة.

حرر المجنى عليهما محضر بالواقعة، وتم إرفاق تقرير طبى بحجم الإصابات التى تعرضا لها، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

 

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