إزالة 11 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى أعمال إزالة (8) حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى وحالتين داخل الحيز العمرانى بحى جنوب وحى غرب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى (3) حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية ، منها حالتي تعد بالبناء فى المهد على أرض زراعية بـ (نجع الطرايدة - قرية الشيخ شبيكة) التابعة لمجلس قروى دروة ، وإزالة حالة تعد بالبناء فالمهد بـ (قرية تونا الجيل)، وتمت الإزالة بشكل كلى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.