اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:30 م
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أغرب حكم قضائى.. اعتقال 46 شخصا داخل محكمة فى نيويورك بسبب رنة "محمول"

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:00 م
أغرب حكم قضائى.. اعتقال 46 شخصا داخل محكمة فى نيويورك بسبب رنة "محمول" أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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يعرض "اليوم السابع" من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أغرب حكم قضائى" وهي عبارة عن عددا من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.
 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض قصة وقعت في أحدى ساحات محاكم نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما سمع القاضي صوت رنين هاتف أحد الحضور ، وطلب القاضي، روبرت ريستانيو، معرفة صاحب الهاتف، ولم يرد أحدا عليه، ولم يتقدم أي من الحضور للاعتراف بمسؤوليته عن رنين الهاتف، فأصدر القاضي أمرا باعتقال جميع المتواجدين في القاعة، البالغ عددهم 46 شخصا، خرج 32 منهم بكفالة، والباقي تم سجنهم، وفي وقت لاحق أفرج عنهم، وأعفي القاضي من منصبه.
 
 

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حلقات رمضان

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