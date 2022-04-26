أضرار الإفراط فى الآيس كريم.. اعرف امتى تاكله والكمية المناسبة

كتبت إيناس البنا

يعتبر الآيس كريم من أكثر الأطعمة التى يتناولها الأطفال والكبار خاصة في الصيف، ولكن تناول الكثير من الآيس كريم يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك، كما أنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والمواد المضافة التي يمكن أن تزعج صحة الجهاز الهضمي.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، الآيس كريم ليس محملًا بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يتكون من الكثير من الدهون والسكريات والمواد المضافة والمكونات الأخرى التي يمكن أن تزيد من الدهون والوزن، لذلك بشكل عام ، يجب أن تأكل الآيس كريم فقط عندما يكون لديك الكثير من الرغبة في تناوله.

آثار تناول الآيس كريم..

1. يزيد من مخاطر السمنة



قد يؤدي تناول كوب صغير من الآيس كريم إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة. هذا لأنه يحتوي على حوالي 1000 سعرة حرارية، إذا كنت تتناول الآيس كريم بانتظام في نظامك الغذائي ، فهناك فرص كبيرة للإصابة بالسمنة في المستقبل، وذلك لأن الآيس كريم يحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية والتي يمكن أن تكون حوالي 50٪ مما هو مطلوب. هناك سعرات حرارية إضافية تزيد من الأنسجة الدهنية وتتراكم في الأمعاء والأعضاء.

2. زيادة نسبة السكر في الدم طبيعية



لا يعني ذلك أن تناول مغرفة منتظمة من الآيس كريم يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم إلى حد ما، يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم في الليل إلى زيادة مستويات السكر في الدم، ولكن يمكن أيضًا أن يحافظ على تنظيمها إذا كنت تعاني من مشاكل انخفاض نسبة السكر في الدم. ما لم تكن مصابًا بمرض السكري أو تعاني من نقص السكر في الدم التفاعلي ، يجب أن يظل مستوى السكر في الدم في المعدل الطبيعي. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا بشأن كمية الآيس كريم التي تتناولها في الليل. أكثر من مغرفة واحدة من الآيس كريم يمكن أن تؤثر حقًا على ضغط الدم لديك وكذلك تسبب مضاعفات صحية.

3. يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب



يوجد حوالي 40 جرامًا من الدهون المشبعة في ملعقة من الآيس كريم، هذه أخبار سيئة لأنها تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، من المرجح أن ترى ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول وقد تتحرك هذه المستويات لأعلى ولأسفل مع تحرك الآيس كريم عبر النظام ، ولكن قد يكون من الصعب جدًا على جسمك هضمه. لذلك ، فإن تناول الآيس كريم في الليل قد يكون مشكلة خاصة لقلبك، إذا ظلت نسبة الدهون الثلاثية مرتفعة ، فقد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، خاصة عندما تقترن بعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن .

4. سوف تتجمد دماغك



إذا كنت تأكل الآيس كريم في الليل، قد يسبب بعض الاضطربات بالمهارات المعرفية والذاكرة ، حيث قد يؤدى تناول الكثير من السكر الذي يضاف في الآيس كريم إلى الشعور بأنك غير طبيعي بعد تناوله.

5. تشعر بالخمول

هناك أيضًا احتمال كبير أنه بعد تناول كوب من الآيس كريم أو أكثر ، قد يجعلك تشعر بالكسل. غالبًا ما يظهر السلوك البطيء لدى الأشخاص الذين يأكلون الكثير من الآيس كريم. وهذا أيضًا هو السبب الذي يجعلك تشعر بتأثير مهدئ ومهدئ للغاية بعد تناول حوض الآيس كريم. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك ستحصل على نوم هادئ للغاية. نظرًا لأن الآيس كريم يستغرق وقتًا أطول للهضم ، فقد يتسبب في الانتفاخ أو عسر الهضم الذي قد يتداخل مع نومك ليلاً.

6. يمكن أن تصاب بتسوس الأسنان



هذا شائع جدًا وفي الواقع بعض الأشخاص الذين لديهم أسنان حلو، يأكلون الكثير من الآيس كريم والحلويات قد يصابون بتسوس الأسنان، وذلك لأن الآيس كريم يضر بالمينا ويسبب تسوس الأسنان، كما أنه يؤثر على تبييض الأسنان، يمكن أيضًا أن يتلف الجلد العلوي للثة بسبب الآيس كريم ومكوناته، يجب أن تكون حذرًا جدًا أثناء اختيار طعامك، خاصةً تجنب الآيس كريم في الليل أو في كثير من الأحيان.