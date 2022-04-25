20 صورة ترصد استعداد حدائق كفر الشيخ لشم النسيم وعيد الفطر

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعدت محافظة كفر الشيخ بتجهيز الحدائق العامة لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بأعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفى 20 صورة نرصد لكم أهم الاستعدادات الخاصة بحدائق كفر الشيخ لاستقبال موسم الأعياد.



اعمال التطوير بحديقة صنعاء



اعمال تطوير حديثة صنعاء



الالعاب المتعددة



الالعاب بحديقة الغائلات



الانتهاء من تطوير حديقة صنعاء



التجهيز للرحلات النيلية



بيت الاشباح



تجميلحديقة العائلات بفوه



جانب من اكتمال استعدادات حدائق كفر الشيخ



جانب من الالعاب المتعددة



حدائق كفر الشيخ تتجمل



حدبقة صنعاء



حدجيقة صنعاء والانتهاء من تطويرها



حديقة الاسرة والطفولة بدسوق



حديقة صنعاء بكفر الشيخ



حديقة صنعاء تستعد لاستقبال المعيدين



حديقة صنعاء



دهان الاشجار بالحديقة



زيادة المساحات الخضراء بحديقة صنعاء