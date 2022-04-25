اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 09:16 ص
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20 صورة ترصد استعداد حدائق كفر الشيخ لشم النسيم وعيد الفطر

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:00 ص
20 صورة ترصد استعداد حدائق كفر الشيخ لشم النسيم وعيد الفطر التجهيز للرحلات النيلية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استعدت محافظة كفر الشيخ بتجهيز الحدائق العامة لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بأعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 

وفى 20 صورة نرصد لكم أهم الاستعدادات الخاصة بحدائق كفر الشيخ لاستقبال موسم الأعياد.

 

اعمال التكطوير بحديقة صنعاء
اعمال التطوير بحديقة صنعاء

 

اعمال تطوير حديثة صنعاء
اعمال تطوير حديثة صنعاء

 

الالعاب المتعددة
الالعاب المتعددة

 

الالعاب بحديقة الغائلات
الالعاب بحديقة الغائلات

 

الانتهاء من تطوير حديقة صنعاء
الانتهاء من تطوير حديقة صنعاء

 

التجهيز للرحلات النيلية
التجهيز للرحلات النيلية

 

بيت الاشباح
بيت الاشباح
 
تجميلحديقة العائلات بفوه
تجميلحديقة العائلات بفوه
 
جانب من اكتمال استعدادات حدائق كفر الشيخ
جانب من اكتمال استعدادات حدائق كفر الشيخ

 

جانب من الالعاب المتعددة
جانب من الالعاب المتعددة

 

حدائق كفر الشيخ تتجمل
حدائق كفر الشيخ تتجمل

 

حدبقة صنعاء
حدبقة صنعاء

 

حدجيقة صنعاء والانتهاء من تطويرها
حدجيقة صنعاء والانتهاء من تطويرها

 

حديقة الاسرة والطفولة بدسوق
حديقة الاسرة والطفولة بدسوق

 

حديقة صنعاء بكفر الشيخ
حديقة صنعاء بكفر الشيخ

 

حديقة صنعاء تستعد لاستقبال المعيدين
حديقة صنعاء تستعد لاستقبال المعيدين

 

حديقة صنعاء
حديقة صنعاء

 

دهان الاشجار بالحديقة
دهان الاشجار بالحديقة

 

زيادة المساحات الخضراء بحديقة صنعاء
زيادة المساحات الخضراء بحديقة صنعاء

 

مدينة الملاهي
مدينة الملاهي

 


كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حديقة صنعاء

حديقة الحيوان

شم النسيم عيد الفطر المبارك

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