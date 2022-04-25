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وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يكشفان تفاصيل زيارتهما للعاصمة الأوكرانية

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:10 م
وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يكشفان تفاصيل زيارتهما للعاصمة الأوكرانية بلينكن وأوستن وزلينسكي
كتبت: نهال أبو السعود

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التقى وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، بالرئيس الأوكراني فلودومير زلينسكي في أوكرانيا اليوم الإثنين.

ووفقا لشبكة سي ان ان، قال بلينكن إن اللقاء الثلاثي دام 3 ساعات في العاصمة الأوكرانية كييف: "لقد كان هذا الموضوع الرئيسي خلال الزيارة، أردنا التركيز على العمل الذي يجب القيام به في الخطة التي لدينا، وأردنا أن نلقي نظرة على حجم التقدم الذي نحرزه على خطوط عدة من هذه الجهود".

وعند سؤاله من جانب الصحفيين حول ما رأياه في الطريق إلى كييف، قال بلينكن إنه وأوستن استقلا قطارا من جنوب غرب بولندا إلى كييف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "لذا لم نتمكن من رؤية سوى ما كان واضحا من نافذة القطار، وفي كييف، توجهنا مباشرة نحو القصر الرئاسي"، على حد تعبيره.

وأردف بلينكن، إن الفرصة لم تكن سانحة للتحدث مع المواطنين الأوكران في العاصمة، لكنه قال: "بالتأكيد رأينا أناسا في طرقات كييف، وهذا دليل على أنهم ربحوا معركتها"، حسب قوله.

من جانبه، رأى وزير الدفاع الأمريكي أن أوكرانيا بإمكانها كسب المعركة العسكرية ضد روسيا في حال استخدمت الأسلحة والمعدات العسكرية بالشكل المناسب.

وقال إن أحد أهداف الولايات المتحدة في مساعدة أوكرانيا هو "رؤية روسيا ضعيفة" حتى لا تتمكن من "القيام بالأشياء التي قامت بها".

وأضاف، "نريد أن نرى أوكرانيا تظل دولة ذات سيادة، دولة ديمقراطية قادرة على حماية أراضيها ذات السيادة نريد أن نرى روسيا وهي تضعف إلى درجة أنها لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا".

تمثل زيارة بلينكين وأوستن أكبر زيارة يقوم بها مسؤولون أميركيون لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير وتأتي في أعقاب إعلان بايدن أن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا 800 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية.


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