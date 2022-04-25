مياه القناة: غرفة عمليات والعمل بنظام الورديات خلال أعياد الربيع

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى نطاق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أى مشكلات فور حدوثها، لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين إدارات الطوارئ على مستوى قطاعات القناة الثلاثة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، حيث تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى، مناشدا مواطنى محافظات القناة بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحى تجنبا لحدوث انسدادات الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين حفاظا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين علي مستوى محافظات القناة عن طريق الخط الساخن 125 أو الاتصال علي الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.