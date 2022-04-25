موسكو: أكثر من 23 ألف لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا لروسيا نهاية الأسبوع

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه بشكل إجمالي بلغ عدد اللاجئين الذين قدموا إلى روسيا من هناك، منذ بداية تصعيد النزاع العسكري - أكثر من 974 ألف شخص.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عبر 23.02 ألف لاجئ الحدود مع روسيا قادمين من أوكرانيا ودونباس، موضحة أنه منذ بداية العملية العسكرية، وصل بالفعل 974.03 ألف شخص إلى روسيا، من بينهم 178.04 ألف طفل.