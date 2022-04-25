اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: أكثر من 23 ألف لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا لروسيا نهاية الأسبوع

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:44 ص
موسكو: أكثر من 23 ألف لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا لروسيا نهاية الأسبوع اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه بشكل إجمالي بلغ عدد اللاجئين الذين قدموا إلى روسيا من هناك، منذ بداية تصعيد النزاع العسكري - أكثر من 974 ألف شخص.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عبر 23.02 ألف لاجئ الحدود مع روسيا قادمين من أوكرانيا ودونباس، موضحة أنه منذ بداية العملية العسكرية، وصل بالفعل 974.03 ألف شخص إلى روسيا، من بينهم 178.04 ألف طفل.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة