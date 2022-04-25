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مخزون النفط فى احتياطي الطوارئ الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:17 م
مخزون النفط فى احتياطي الطوارئ الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما النفط
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مخزون النفط في احتياطي الطوارئ الأمريكي يهبط لأدنى مستوى في 20 عاما، مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تدمير 6 محطات جر فرعية يتم من خلالها تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية إلى القوات الأوكرانية في دونباس.

 

وقال كوناشينكوف في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "تعرضت 27 منشأة عسكرية في أوكرانيا، خلال النهار، لقصف صاروخي جوي عال الدقة. وتم تدمير أربعة مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة بالقرب من سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر جماعة القطاع الأيمن الإرهابية في نوفجورودوفكا، بالإضافة إلى 16 معقلًا ومكانًا لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية.

 

كما دمرت الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ست محطات جر فرعية في مناطق محطات سكة حديد كراسنوي وزدولبونوف وتشميرينكا وبيرديشيف وكوفيل وكوروستين".

 

وأضاف "من خلال هذه النقاط يتم تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس".

 

 


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