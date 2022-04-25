اليوم السابع
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لم يهابوا حرمة الموت.. حبس المتهمين بسرقة باب حديد من مدافن بمنطقة الخليفة

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:53 م
لم يهابوا حرمة الموت.. حبس المتهمين بسرقة باب حديد من مدافن بمنطقة الخليفة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس 3 متهمين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة باب حديد من أحد المدافن بدائة القسم.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وحال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال إستقلالهم مركبة توك توك " قيادة أحدهم " محمل عليها باب حديد ( مجهول المصدر) .

 

بمواجهتهم إعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم "بأسلوب الخلع"، كما أمكن التوصل إلى المجنى عليه ، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .. وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب "الخلع"، كما أقروا بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم " حسن النية " (صاحب ورشة حدادة ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.


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