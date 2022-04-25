لصوص حلوان يعترفون: استخدمنا "مقص حديدي" في اقتحام الشركة وسرقة التكييفات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص بسرقة شركة في مدينة حلوان، عن طريق رصدها والتسلل إليها ليلا، واستخدام مقص حديدي والدخول إليها، ثم سرقة 13 وحدة تكييف منها.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (مالك شركة للتكييفات كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه قص القفل الخاص بباب الشركة ملكه وسرقة (عدد 13 وحدة تكييف) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"-مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمان الأول والثانى حال إستقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (2 عتلة حديدية - 2 مقص حدادى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "القص" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما ("سيئ النية" تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن ملكه (كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة)، و بمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما والهارب بالسرقة.