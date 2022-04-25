لصوص المقابر.. سقوط عصابة سرقت بابا حديديا في الخليفة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وحال قيام قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (صاحب ورشة لصيانة الدراجات النارية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، له معلومات جنائية) حال إستقلاله دراجة نارية مجهولة المصدر .

بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة القسم "بأسلوب كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجنى عليه (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، تعرف على الدراجة المضبوطة، واتهمه بالسرقة .

بتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، كما اعترف بارتكاب عدد (10) حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط الورشة محل عمله ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المضبوطة ، وإتهموه بالسرقة فتم حبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وحال مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال إستقلالهم مركبة توك توك " قيادة أحدهم " محمل عليها باب حديد ( مجهول المصدر ) .

بمواجهتهم إعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم "بأسلوب الخلع"، كما أمكن التوصل إلى المجنى عليه ، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .. وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب "الخلع"، كما أقروا بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم " حسن النية " (صاحب ورشة حدادة ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.