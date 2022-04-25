لأول مرة.. وزارة الشباب تدشن منتدى الحوار الوطنى للنشء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة تدشين اليوم الإثنين منتدى الحوار الوطنى للنشء والتى أطلقته وزارة الشباب والرياضة لأول مرة تحت شعار "طلائع اليوم - شباب الغد".

ويتم تنفيذ المنتدى داخل 147 مركز شباب، منها 63 مركز شباب حياه كريمة بالمحافظة على مدار شهر بإجمالى عدد مستفيدين 15 ألف من النشء ، وذلك من خلال تنفيذ 147 ورشة عمل يقوم بتنفيذها عدد من المدربين من الشباب المعتمدين لدى مديرية الشباب والرياضة والبالغ عددهم 45 مدرب.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإليكترونية تدشين منتدى الحوار الوطنى للنشء للبحيرة.

من جانبه ، أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة أن المنتدى فى الأساس يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والتعريف بإنجازات الدولة المصرية وكذلك ترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى النشء، مضيفا أنه سيتم عقد ورش عمل خلال منتدى الحوار من أجل رفع الوعى لدى النشء لمواجهة الابتزاز الإلكترونى والتعريف بمبادرة حياة كريمة و توعية النشء حول اشكال ومواجهة العنف ضد الأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن جميع الفعاليات والأنشطة التى تنفذها المديرية تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.