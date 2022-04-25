قوات الأمن الصومالية تحبط تفجير منزل مسئول بولاية جوبالاند

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تمكنت قوات الأمن بولاية جوبالاند الإقليمية الصومالية، اليوم في مدينة كسمايو من إحباط مواد متفجرة تم وضعها أمام منزل أحد المسؤولين في حكومة ولاية جوبالاند الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وبحسب المصادر من المدينة فإن فرقة نزع الألغام من قوات الأمن وصلت هناك بناء على معلومات استخباراتية من الجيران لتفكيك لغم مزروع بجانب المنزل.

والجمعة الماضية، شرعت ولاية جوبالاند الصومالية، في استكمال مقاعد البرلمان الصومالي المتبقية "البالغ عددها 16" في مدينة عيل واق بمحافظة غدو.

وأسفرت عمليات الاقتراع عن انتخاب ثمانية أعضاء من أصل 16، وبحسب مفوضية الانتخابات، فاز في المقاعد كل من فارح بشار، دنيا عثمان، وزير الثروة الحيوانية الصومالي محمد آدم، آمنة حسين، عثمان إبراهيم، عبدالقادر عبدي، جبريل حاجي ووزير التعليم الصومالي عبدالله عرب.